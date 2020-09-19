Tuzlaspor, Balıkesir'i 1 golle geçti

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, Balıkesirspor'u konuk etti.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Tuzlasporlu Onat Kutay Kurt ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Mücadelede başka gol çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran takım Tuzlaspor oldu.



Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



TFF 1. Lig'în 3. haftasında Tuzlaspor, Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak.



