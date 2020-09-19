Tuzlaspor, Balıkesir'i 1 golle geçti

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Tuzlaspor, Balıkesir'i 1 golle geçti
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19 Eylül 2020 15:58
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, Balıkesirspor'u konuk etti. 

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Tuzlasporlu Onat Kutay Kurt ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran takım Tuzlaspor oldu.

Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 1. Lig'în 3. haftasında Tuzlaspor, Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak.



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