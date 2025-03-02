Tüzemen: 'Muslera olmasa ne olacaktı?'

Sabah yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi.
Levent Tüzemen'in yorumları şu şekilde:
"Fernando Muslera'nın 5-6 tane net kurtarışı var. Muslera olmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu bilmiyorum. Muslera'yı eleştirilenler herhalde bugün alkışlıyorlardır."
"Victor Osimhen'in çabukluğuna Sallai ve Barış Alper Yılmaz hızlarıyla destek olamıyorlar. Osimhen tek başına çalışıyor. 70 milyon Euro'luk bir adamın bu kadar enerji sarf etmesi alkışlanacak bir hareket."
Levent Tüzemen'in yorumları şu şekilde:
"Fernando Muslera'nın 5-6 tane net kurtarışı var. Muslera olmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu bilmiyorum. Muslera'yı eleştirilenler herhalde bugün alkışlıyorlardır."
"Victor Osimhen'in çabukluğuna Sallai ve Barış Alper Yılmaz hızlarıyla destek olamıyorlar. Osimhen tek başına çalışıyor. 70 milyon Euro'luk bir adamın bu kadar enerji sarf etmesi alkışlanacak bir hareket."