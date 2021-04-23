Türkler'in maçını kazanan Leicester City oldu

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Çağlar'ın takımı Leicester City, sahasında Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkler'in maçını kazanan Leicester City oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 00:00
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, Vardy'nin 23, Evans'ın 26 ve Iheanacho'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı Diagne de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı.

Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.