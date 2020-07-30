Türkiye'den, Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu

Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda Türkiye adına Avrupa'da boy gösterecek ekipler belli oldu.



Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) Trabzonspor'un, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetmesinin ardından, Türkiye adına Avrupa'da yarışacak takımlar netlik kazandı.



Alınan karara göre Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, Avrupa'da önümüzdeki sezon yer alamayacak.



Bu durumda, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir'in yanı sıra ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek.



- Demir Grup Sivaspor, UEFA gruplarında



Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 sezon men cezası almasının ardından Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılması kesinleşti.



Ligde sezonu Beşiktaş'ın ardından 4. sırada tamamlayan ve normal şartlarda UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Sivas ekibi, kararın ardından gruplara kalma hakkı kazandı.



- Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Galatasaray da Avrupa'ya gidecek



Süper Lig'de sezonu 5. ve 6. sıradan bitiren Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.



Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması üzerine ligden UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım gidecek.



Bu durumda ligi 6. sırada bitiren Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.



