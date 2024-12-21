Türkiye Tenis Ligi'nde Kadınlar Şampiyonu belli oldu

Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirlendiği tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından olan Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlar şampiyonluğunu ENKA Spor Kulübü elde etti.



16-22 Aralık tarihleri arasında kadın ve erkeklerde toplamda 29 takımın katılımıyla Taçspor Kulübü'nde düzenlenen Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlarda Enka Spor Kulübü, Alaçatı Tenis Kulübü'nü 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. TED Spor Kulübü ise Green Tenis Golf Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek üçüncülük elde etti.



Dereceye giren takımlara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Ceylan, Eda Sevaioğlu Tan, İpek Soylu, İsmail Hakkı Kurt takdim etti.



Türkiye Tenis Ligi 22 Aralık Pazar 09.30'da başlayacak karşılaşmalarda erkekler finali ve sıralama maçları ile sona erecek.



