Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları başlıyor!

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Trabzon'un bir tenis şehri olabilmesi için bugün çok önemli bir başlangıç." dedi.



Durmuş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında bugün başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları öncesi gazetecilerle buluştu.



Durmuş, EYOF Olimpiyat Sosyal Tesisi'nde düzenlenen basın toplantısında, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştiren bir federasyon olduklarını söyledi.



Hedefleri kapsamında teniste en iyi sporcu yetiştirebilen ülkeler arasına girebilmek için mücadele ettiklerini belirten Durmuş, "Trabzon, 2011 yılında Avrupa Tenis Oyunları'na ev sahipliği yapmış. Kaliteli, standartları yüksek tenis merkezinde bugün Türkiye tenis finallerini yapacağız." dedi.



Durmuş, tenisin her yerde ve her zaman oynanabilecek bir spor branşı olduğunu ifade ederek, "Trabzon bir spor şehridir, bunu tüm dünya biliyor. Ama Trabzon'un bir tenis şehri olabilmesi için bugün çok önemli bir başlangıç. Trabzonluları maçlarımızı izlemek için davet ediyoruz." diye konuştu.



"Spor şehri Trabzon'un aslında bir tenis şehri olması gerekir"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner de bu haftanın Trabzon için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Trabzon'un sahip olduğu tenis kompleksi, Türkiye'deki 5 büyük kompleksten bir tanesi. Spor şehri Trabzon'un aslında bir tenis şehri olması gerekir ve inşallah olacak. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto kaynaklı olarak 25 milyonluk bir projeyi devreye alıyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum. 6 tane daha tesisi kapatacağız ve o kompleksleri komple revize ederek modern hale getireceğiz."



Çetiner, Trabzon'un tenis şehri olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Sürekli açık olan bir tenis akademisi ve altyapıdan üst yapıya doğru büyük bir sporcu ivmesi yaşayacağız. Bunlar hayal olan şeyler değil, yeter ki isteyelim. Beşirli bu anlamda önemli. Bu etkinlik de Trabzon için bir başlangıç olacak." şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman ise Trabzon'un renklerini koruyarak gelişen, yaşama sebeplerini geliştiren bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Spor bu şehrin genlerinde var. Sadece bizim açımızdan da çok kutsal olan Trabzonspor ve onun branşlarıyla sınırlı da değil. Son dönemde dünya, olimpiyat ve bireysel sporlarda şampiyonların çıktığı bir şehir." ifadelerini kullandı.



Ataman, Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları için Trabzon'u seçen federasyona teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her alanda gelişmesi için üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.









