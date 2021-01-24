Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) antrenörler için düzenlediği çevrim içi seminer sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri sona erdi
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24 Ocak 2021 22:31
Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) antrenörler için düzenlediği çevrim içi seminer tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, iki gün süren TTF Uzaktan Eğitim Semineri'ne 300'ün üzerinde antrenör katıldı.

Seminerin kapanış konuşmasını gerçekleştiren TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Bir öğretmek iki defa öğrenmektir, anlayışıyla gençlerin geleceğine ışık tutacak antrenörlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz seminerimizde çok değerli bilgiler edindik. İki gün boyunca engin bilgilerini bizlerle paylaşan eğitmenlerimize ve seminerin düzenlenmesinde emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



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