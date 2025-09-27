Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne 4 maçla devam edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi: 95-106
TED Ankara Kolejliler-Kipaş İstiklalspor: 75-79
Gaziantep Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 89-76
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 96-81
