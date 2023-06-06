Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Eskişehir'de düzenlenecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) 2010 yılından bu yana organize ettiği Odunpazarı ESOK Rallisi, 9-11 Haziran tarihlerinde 71 otomobil ve 142 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.



Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan organizasyon, 9 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Odunpazarı Evleri meydanında yapılacak seremoni ile başlayacak. 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda başlayacak ilk yarış, 4 etabın ardından sona erecek. Rallinin ikinci gününde de 4 özel etapta mücadele edilecek.





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