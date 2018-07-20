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Türkiye, Fransa'ya 5-0 yenildi ve turnuvaya veda etti

U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 5-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Kaynak: DHA
Türkiye, Fransa'ya 5-0 yenildi ve turnuvaya veda etti
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20 Temmuz 2018 22:38
Türkiye, U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden U19 Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaştı. Vaasa kentindeki Hietalahti Stadı'nda oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 5-0 mağlup oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri,  2'nci dakikada Guitane, 22 ve 33'üncü dakikalarda Gouiri, 58'inci dakikada Diaby ve 90+2'nci dakikada Cuisance kaydetti.

Türkiye, şampiyonadaki son maçında 23 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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