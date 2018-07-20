Türkiye, Fransa'ya 5-0 yenildi ve turnuvaya veda etti

Türkiye, U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden U19 Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaştı. Vaasa kentindeki Hietalahti Stadı'nda oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 5-0 mağlup oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 2'nci dakikada Guitane, 22 ve 33'üncü dakikalarda Gouiri, 58'inci dakikada Diaby ve 90+2'nci dakikada Cuisance kaydetti.
Türkiye, şampiyonadaki son maçında 23 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden U19 Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaştı. Vaasa kentindeki Hietalahti Stadı'nda oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 5-0 mağlup oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 2'nci dakikada Guitane, 22 ve 33'üncü dakikalarda Gouiri, 58'inci dakikada Diaby ve 90+2'nci dakikada Cuisance kaydetti.
Türkiye, şampiyonadaki son maçında 23 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın