Türk Telekom, Samet Geyik'i transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, milli basketbolcu Samet Geyik'i renklerine bağladı.

Haber; AA
Türk Telekom, Samet Geyik'i transfer etti
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25 Haziran 2020 16:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, milli basketbolcu Samet Geyik'i transfer etti.

Başkent kulübünün sosyal medyasından paylaşılan mesajda, Samet Geyik'in transferi duyurulurken, 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Türk Telekom forması giyeceği belirtildi.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan Samet Geyik, geride kalan sezonu Beşiktaş Sompo Sigorta'da geçirmişti.

 


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