  •  
    Kadro dışı kalan Benzia için menajeri konuştu!..
  •  
    Cenk Tosun Everton'u karıştırdı; OLAY çıktı!..
  •  
    ...Ve basın toplantısına "DAMGA" vuran o söz!..
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Terim'i bekleyen telaş! Tribüne kimler gidecek?

Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak

UEFA'nın düzenleyeceği VAR sistemi toplantısına FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, hakem Barış Şimşek ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun katılacak.

Kaynak: AA
Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2019 17:36
Türk hakemler, 6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi toplantısına katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA'nın düzenlediği toplantıya, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, hakem Barış Şimşek ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un katılacağı bildirildi.

Toplantıda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarından itibaren uygulamaya konacak VAR sistemi hakkında son çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hatırlatmaların da yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmalarının da uygulanacağı kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için