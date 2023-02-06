Tüm spor organizasyonları durduruldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.



Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



SÜPER LİG ERTELENDİ



Süper Lig'deki 17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor; 20.00 Giresunspor - Kayserispor; 20.00 Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşmaları ve 1. Lig'deki 20.00 Eyüpspor - Bodrumspor mücadelesi ileri bir tarihte oynanacak. Hafta içindeki TFF 2'inci Lig maçları da ileri bir tarihe ertelendi.





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