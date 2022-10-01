Trezeguet yerde kaldı, VAR 'penaltı' dedi!

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta bordo mavili ekip VAR'ın uyarısıyla penaltı kazandı.Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü sırasında soldan ceza sahasına giren Trezeguet, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.O sırada yoğun itirazlarda bulunun Bordo mavili ekip tarafların sakin olmasını istedi ve VAR ile iletişime geçti.Pozisyonu monitörden izleyen Ümit Öztürk, Onur Bulut'un Trezeguet'e faul yaptığını işaret etti ve beyaz noktayı işaret etti. Kayserisporlu futbolcular karara itiraz etti ama sonuç değişmedi.Topun başına geçen Anastasios Bakasetas takımı adına eşitliği sağlayan isim oldu. Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.