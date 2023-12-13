Trezeguet için sürpriz transfer iddiası; Ronaldo ile takım arkadaşı olabilir

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un yıldız ismi Mahmoud Trezeguet'yi Al Nassr'ın istediği iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trezeguet için sürpriz transfer iddiası; Ronaldo ile takım arkadaşı olabilir
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13 Aralık 2023 12:28
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gelişi ile performansı yükselişe geçen Mahmoud Trezeguet için ortaya atılan iddia gündem oldu.

Bordo-Mavililer'de son 3 maçta 3 gol ve 1 asistle yıldızını partalan Trezeguet'yi, Suudi Arabistan'ın en önemli takımlarından Al Nassr'ın istediği iddia edildi.

KADRO YILDIZLARLA DOLU

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve Kante gibi süperstarları bulunduran Al Nassr'ın, Mısırlı yıldız için yakın zamanda Bordo-Mavililer'in kapısını çalacağı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, 2026'da bitiyor.

GAZİANTEP MAÇININ YILDIZI OLDU VE TAKIM VURGUSU YAPTI

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçında 2 gol atan Trezeguet, maçın ardından görüşlerini aktarmış ve "3 puana hamdolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bu performansımızı umarım devam ettiririz. Kimin gol attığı çok önemli değil. Önemli olan kişiler değil, takımdı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Maça giderken de o hissiyatı veriyordu takım. Çok iyi performans gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR 4 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Bordo mavili yönetimin, Trezeguet için ciddi bir rakam teklif edilmesi halinde bu teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu için Aston Villa'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.  

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