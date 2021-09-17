Trapp: 'Fenerbahçe hak etmediği galibiyet alacaktı'

Eintracht Frankfurt'un kalecisi Kevin Trapp, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.



Trapp maçta penaltı kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Penaltıyı kurtardığım için çok rahatladım, yoksa Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı." değerlendirmesini yaptı.



Maçta kazanmayı hak edecek bazı anlar yaşadıklarını belirten Trapp, "Kazanma alışkanlığı olan bir rakibe karşı oynadık. Bu maçı kazanmak için de çok şansımız oldu ama ne yazık ki başaramadık. Bu bizim kendimize güvenimizi getirebilir." diye konuştu.



