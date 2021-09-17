Trapp: "Fenerbahçe hak etmediği galibiyet alacaktı"

Eintrahct Frankfurt'un kalecisi Kevin Trapp, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Trapp: 'Fenerbahçe hak etmediği galibiyet alacaktı'
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17 Eylül 2021 07:43
Eintracht Frankfurt'un kalecisi Kevin Trapp, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.

Trapp maçta penaltı kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Penaltıyı kurtardığım için çok rahatladım, yoksa Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı." değerlendirmesini yaptı.

Maçta kazanmayı hak edecek bazı anlar yaşadıklarını belirten Trapp, "Kazanma alışkanlığı olan bir rakibe karşı oynadık. Bu maçı kazanmak için de çok şansımız oldu ama ne yazık ki başaramadık. Bu bizim kendimize güvenimizi getirebilir." diye konuştu.


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