Bu sezon ligde gol yollarında oldukça sıkıntı yaşayan Trabzonspor, yeni sezonda aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Bu nedenle şimdiden transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili ekip Hollanda ligini attığı gollerle sallayan Venlo'nun forveti Georgios Giakoumakis ile yakından ilgileniyor.



Karadeniz'den Günebakış gazetesinin haberine göre; 26 yaşındaki Georgios Giakoumakis, bu sezon 23 lig maçında 23 gol atarak kariyer kırdı. Yunan forveti uzunca bir süredir takip eden scout ekibinin de oyuncunun performansından memnun kaldığı öğrenildi. Georgios Giakoumakis konusunda flaş bir iddia da Yunan Spor yazarı Giannis Georgopoulos'tan geldi. Georgopoulos, "Trabzonspor'un Georgios Giakoumakis'e teklifi Venlo'dan aldığının çok üzerinde.



Kulüpler anlaşırsa Sniper Giakoumakis, (Keskin Nişancı) sezon bitiminde Trabzonspor'un yolunu tutar" iddiasında bulundu. B



u sezon Venlo forması ile çıktığı 23 lig maçında 23 gol atan Georgios Giakoumakis, kupada da 3 gol kaydetti. Fizik gücü yüksek olan 26 yaşındaki Yunan forvete Venlo taraftarları Sniper (Keskin Nişancı) yakıştırması yapıyor.



