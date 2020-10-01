Trabzonspor'un teklifini düşük buldular!

Trabzonspor, Belçika Ligi takımı Anderlecht forması giyen Nany Landry Dimata için harekete geçti.

, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'un teklifini düşük buldular!
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01 Ekim 2020 17:48
Trabzonspor için Belçika'dan flaş bir iddia gündeme gelmiş, gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, Anderlecht formasını giyen Nany Landry Dimata'yı istediği belirtilmişti.

Belçika basınına göre bu transferde Trabzonspor, Anderlecht ile temasa geçti ve Kongo asıllı Belçikalı forvet için teklif yaptı. Ancak Belçika ekibi teklifi düşük buldu ve reddetti.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Dimata bu sezon Belçika Ligi'nde 6 maça çıkıp 2 gol attı.



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