Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a büyük üstünlüğü

İki takım arasında ligde geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a büyük üstünlüğü
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09 Nisan 2021 13:02
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, cumartesi günü Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

Bordo-mavililer, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 4 maç da ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor, Rize'de oynadığı son 3 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 galip gelmişti.



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