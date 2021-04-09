Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a büyük üstünlüğü

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, cumartesi günü Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.



Bordo-mavililer, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 4 maç da ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.



Trabzonspor, Rize'de oynadığı son 3 deplasman maçını da kazanmayı başardı.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 galip gelmişti.



