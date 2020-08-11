Trabzonspor'dan Süleyman Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden divan üyesi Süleyman Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı yayımladı."Divan üyemiz Suat Gürkök'ün kardeşi, eski yöneticimiz Can Gürkök'ün babası, eski yöneticimiz Tanju Akıncıoğlu'nun dayısı divan üyemiz Süleyman Sırrı Gürkök'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Süleyman Sırrı Gürkök'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."Öte yandan, bordo mavili kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak, "Üç yıl oldu Eren. Seni unutmayacağız. İyi ki varsın." ifadesini kullandı.