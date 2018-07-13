Trabzonspor'dan Kucka için Milan'a ret

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında net bir şekilde, "Hiçbir yere gitmiyorum" açıklaması yapmıştı. Ancak Milan, 31 yaşındaki Kucka'yı transfer etmek için girişimlere başladı.Trabzonspor'un kapısını 4 milyon Euro'luk teklifle çalmaya hazırlanan İtalyan ekibine, "Satmayı düşünmüyoruz" denecek.Teklifin artması halinde de geri adım atılmayacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Kucka ile görüşerek, "Sen bizim için çok değerli bir oyuncusun. Kamp performansın örnek teşkil ediyor. Planlarımızda önemli bir yerin var" dediği ve kalması için elinden geleni yaptığı öğrenildi.