Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a terapi!

Trabzonspor'un kaptanlarından kaleci Uğurcan Çakır ile teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları özel olarak görüşüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a terapi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2020 10:48
16 milyon Euro'luk tahmini piyasa değeriyle ligin en kıymetli kalecisi olan Uğurcan Çakır, ligde bu sezon kalesinde 14 gol gördü.

Özellikle Eddie Newton dönemindeki başarısız takım savunmasının sıkıntısını çeken Uğurcan, Erzurumspor mücadelesini ise gol yemeden tamamlamıştı.

Buna rağmen son bölümlerde kritik bir kaç topu sektiren Milli eldiven ile Abdullah Avcı ve yardımcıları özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

Uğurcan'a adeta terapi uygulanırken, Trabzonspor'un hocasının, "Sen ligin en iyi kalecisisin. Bundan kimsenin şüphesi yok.

Arkada sağlam kalman tüm takıma güven verir. 90 dakika aynı konstrasyonla devam et" dediği öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için