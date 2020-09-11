Trabzonspor'da operasyonun adı: Samba!

Stoper, orta saha ve sağ kanat...Trabzonspor Yönetimi 3 kritik bölgeye de 3 önemli transfer yapacak.



Fırtına'nın hedefi, direkt ilk 11'de oynayabilecek, nokta atışı isimleri takıma kazandırmak. Ekonomik sınırların aşılmaması adına görüşmeler beklenenden uzun sürerken, hedefte Brezilya pazarı var...



Flavio ve Marlon'u buradan getiren Karadeniz ekibi, Flavio'nun menaceri Decio Oliveira'yı görüşmeler için görevlendirdi. Gündemdeki oyuncular; sağ kanat William Pottker, stoper Vitor Hugo ve orta saha Gregore... Bu 3'lüden transferi en yakın futbolcu Pottker. 26 yaşındaki hücumcunun kulübü Internacional'e direkt bonservis teklifi yapıldı. Konuşulan rakamlar 600-700 bin Euro bandında.



En zoru Vitor Hugo



Flavio'nun Bahia'daki eski takım arkadaşı ve orta sahadaki partneri Gregore konusunda pazarlıklar son aşamaya gelirken, taraflar anlaşmaya yakın. Stoper Vitor Hugo ise en zor transfer olarak gözüküyor. Fakat onun için şartlar zorlanıyor. 29 yaşındaki Sambacı'nın opsiyonlu kiralanması hedefleniyor. Trabzonspor'un listesinde başka alternatifler bulunmasına rağmen yönetimin hedefi bu 3'lüden en az 2'sini getirmek.



