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Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması

Ankaragücü maçında sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiği, kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması
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02 Şubat 2019 22:06
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kiban Güven, Ankaragücü ile oynanılan maçta sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiğini, Uğurcan'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağını bildirdi.

Güven, kulübün internet sitesinde Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan oyuncular Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filip Novak'ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek MR sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.

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