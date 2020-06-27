PENALTI İTİRAZI, VAR, OFSAYT!

PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLUK ADAYLARININ KALAN MAÇLARI

103 GÜN SONRA İÇ SAHADA

EKUBAN SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

UĞURCAN VE SOSA İLK 11'DE

ÜZÜLMEZ'İN İLK MAÇI OLDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 29. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Trabzonspor, Norveçli golcüsü'un attığı golle öne geçerken, Ankaragücü'nün beraberlik sayısı 63. dakikada penaltıdanile geldi. Ankaragücü'nde golü atan, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Joao Pereira, 52. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor puanını 58 yaptı ve 1 maçı eksik Başakşehir'in 1 puan gerisinde, 2. sırada kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ise son 3 maçta 2. beraberliğini aldı ve 25 puanla 17. sırada yer buldu.Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacakken, Ankaragücü ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.Karşılaşmanın 85. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı, Trabzonspor'da oyuncular penaltı bekledi. Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Koray, uygun pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonda elle müdahale olup olmadığını incelemek üzere ekrana gitti. Yaptığı izleme sonunda hakem, pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti ve oyun endirekt vuruş ile başladı.(59) Başakşehir (1 maçı eksik)(58) Trabzonspor(53) Sivasspor (1 maçı eksik)(51) Galatasaray (1 maçı eksik)(50) Beşiktaş(46) Fenerbahçe(45) AlanyasporGalatasarayAntalyaspor (D)DenizlisporKonyaspor (D)KayserisporKasımpaşa (D)Galatasaray (D)AntalyasporDenizlispor (D)KonyasporKayserispor (D)Başakşehir (D)TrabzonsporAlanyaspor (D)AnkaragücüGöztepeAntalyaspor (D)KayserisporKasımpaşa (D)Yeni MalatyasporFenerbahçe (D)GençlerbirliğiGöztepe (D)Kayserispor (D)KasımpaşaMalatyaspor (D)FenerbahçeGençlerbirliği (D)Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıktı.En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililerin saha hasreti, MKE Ankaragücü maçıyla son buldu.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, daha sonra da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, Ankaragücü'nü evinde ağırladı.Trabzonspor'da Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban'ın sakatlandığı bildirildi.Son taktik antrenmanda kasık sakatlığı yaşadığı belirtilen futbolcu, maç kadrosunda yer almadı.Teknik direktör Hüseyin Çimşir, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ekuban'ın MR'ının çekildiğini belirterek, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derecede yırtık gözüküyor. 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ama bu oyuncunun kas yapısıyla da alakalı, erken dönebilir." ifadelerini kullandı.Karadeniz ekibinde Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören İranlı futbolcu Majid Hosseini ile Fenerbahçe karşılaşmasında kasık sakatlığı geçiren Nwakaeme de maç kadrosuna dahil edilmedi.Trabzonspor'da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır, karşılaşmaya yetişti.Hafta içinde çekilen MR'ında ciddi bir şeye rastlanmayan ve durumu maç saatti belli olacağı açıklanan Uğurcan, sabah Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerken, akşam da takımının kalesini korudu.Bordo-mavililerde sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da sahaya çıkan bir başka isim oldu. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada sakatlanan bordo-mavili futbolcu, 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdıktan sonra 11'de yer aldı.Hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına çıktı.Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Daniel Lukasik ve Stelios Kitsiou, Trabzonspor deplasmanında forma giyemedi.3. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.