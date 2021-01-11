Trabzonspor'da Avcı'nın Hosseini kararı

Trabzonspor'da yıllık 750 bin Euro'dan 2 senelik sözleşme teklifine hâlâ cevap vermeyen Hosseini, milli takımı ile Asya Şampiyonası'nda oynamak için daha fazla süre almak istediğini belirtti.



Haber 61'in haberine göre; Türkiye'den Erzurumspor, Denizlispor, Kayserispor ile Konyaspor'un talip olduğu ve Avrupa'dan da birçok takımın transfer etmek istediği Majid Hosseini'ye Trabzonspor da takımda kalması için teklif yapmıştı. Oyuncunun ise Asya Şampiyonası öncesi daha fazla süre alma konusunda beklentisinin olduğu ve bunu da teknik heyete ilettiği belirtildi.



ABDULLAH AVCI KALMASINI İSTİYOR



İranlı stoperin bu sebeple Trabzonspor'un yıllık 750 bin Euro'dan 2 senelik sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmediği de ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımda kalmasını istediği oyunculardan olan Hosseini'nin iknası için izin dönüşü yeni bir görüşme daha yapılması bekleniyor.



