Trabzonspor'da Amiri'nin ardından gençlik aşısı

Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ve TFF 3. Lig ekibi Ofspor'dan Berkay Sefa Kara'yı kadrosuna kattı.Vahid Amiri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını, ihtiyaç duyulan bir bölgeye transfer gerçekleştirdiklerini söyledi.Futbolcunun kısa sürede kente ve takıma adapte olacağına inandıklarını dile getiren Hacısalihoğlu,ifadelerini kullandı.Transferi daha önceden yapmayı planladıklarını anlatan Hacısalihoğludeğerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki İranlı futbolcu Vahid Amiri, ardından kendisini 2 yıllığına bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Hacısalihoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu, daha sonra TFF 3. Lig ekibi Ofspor'dan kadroya dahil edilen 19 yaşındaki oyuncu Berkay Sefa Kara için tesislerde düzenlenen imza törenine katıldı.Genç futbolcu, törende yaptığı konuşmada herkesin Trabzonspor'da oynamak istediğini, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.Berkay Sefa, daha sonra 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.