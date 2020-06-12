Trabzonspor'a önerdiler; Ricardo Rodriguez

Trabzonspor'da sol bek transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
Trabzonspor'a önerdiler; Ricardo Rodriguez
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12 Haziran 2020 12:57
Trabzonspor'da Filip Novak'ın kendisine yapılan teklife henüz olumlu cevap vermemesi ve sözleşme yenilememesinden sonra menajerler sürpriz bir ismi bordo-mavililerin önüne getirdi. Devre arasında Fenerbahçe ile anlaşan ama transferi bitirilemeyen Ricardo Rodriguez.

PSV kiraladığı İsviçreli futbolcuyu Milan'a gönderirken, Milan da menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un önüne getirdi.

Gelen bilgiler ise Hüseyin Çimşir'in Rodriguez'i ancak Novak'la anlaşılamazsa düşünülmesini istediği yönünde. Trabzonspor'da önceli Çek oyuncunun kalması.



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