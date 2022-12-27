Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
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27 Aralık 2022 15:24
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres yer almadı.

Ayrıca, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Kerem Şen,Montasser Lahtimi ve Emrehan Gedikli'de kafilede kendilerine yer bulamadı.

İşte kamp kadrosu


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