Trabzonspor, Sitoe Mexer'i bitirmek üzere

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stoper transferlerinden en az birini yarın, hafta sonuna kadar ise iki stoperi daha Slovenya kampına getirmek istiyor.Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer çalışmalarında diyalog dönemi bitti, şu an masa başındayız" demişti.Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Edson André Sitoe Mexer'i kadroya katmak için de kulübüne resmi teklif yapıldı.Rennes Başkanı Olivier Letang da resmi teklifin geldiğini doğrularken, Mexer de geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı için kulüpten ayrılmak istiyor. Hem kiralama hem de bonservisi ile almak üzere iki ayrı teklif yapan Trabzon, yanıt bekliyor.