Trabzonspor, sezonun ilk deplasman zaferini yakaladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.



Eryaman Stadı'nda oynanan ve oldukça temposuz geçen ilk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Trabzonspor soyunma odasına Lewis Baker'ın 45+1. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 önde gitti.



Pozisyonun yine az olduğu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti.



Daha önce deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 puanını başkentte elde etti.



- İlk kez üst üste kazandı



Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.



Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.



- Kaleyi bulan tek şut gol oldu



Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu.



Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.



