Trabzonspor, sezonun ilk deplasman zaferini yakaladı

Trabzonspor'da sezonun ilk deplasman galibiyeti Abdullah Avcı'yla birlikte geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, sezonun ilk deplasman zaferini yakaladı
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27 Kasım 2020 22:34
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve oldukça temposuz geçen ilk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Trabzonspor soyunma odasına Lewis Baker'ın 45+1. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 önde gitti.

Pozisyonun yine az olduğu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti.

Daha önce deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 puanını başkentte elde etti.

- İlk kez üst üste kazandı

Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

- Kaleyi bulan tek şut gol oldu

Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu.

Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.



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