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Trabzonspor, sağ bekini yeniden Portekiz'de buldu!

Trabzonspor, Pedro Malheiro'nun satılmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-Mavililer sağ bekini yeniden Portekiz Ligi'nde buldu.

calendar 17 Haziran 2025 11:54
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, sağ bekini yeniden Portekiz'de buldu!
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Pedro Malheiro'yu satan Trabzonspor, yerini doldurmak için girişimlere başladı. Bordo-Mavililere, yine Portekiz'den potansiyelli bir isim yazıldı.

HEDEF TRAVASSOS

A Bola, Sporting'in 21 yaşındaki oyuncusu Diogo Travassos için Bordo-Mavililer'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu belirtti. Haberde Trabzonspor'un, kiralama ücreti ve opsiyonlu birlikte toplamda 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Estrela forması giyen 2004 doğumlu Travassos, çıktığı 26 maçta 1 gol attı. 


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