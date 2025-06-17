Pedro Malheiro'yu satan Trabzonspor, yerini doldurmak için girişimlere başladı. Bordo-Mavililere, yine Portekiz'den potansiyelli bir isim yazıldı.
HEDEF TRAVASSOS
A Bola, Sporting'in 21 yaşındaki oyuncusu Diogo Travassos için Bordo-Mavililer'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu belirtti. Haberde Trabzonspor'un, kiralama ücreti ve opsiyonlu birlikte toplamda 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Estrela forması giyen 2004 doğumlu Travassos, çıktığı 26 maçta 1 gol attı.
HEDEF TRAVASSOS
A Bola, Sporting'in 21 yaşındaki oyuncusu Diogo Travassos için Bordo-Mavililer'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu belirtti. Haberde Trabzonspor'un, kiralama ücreti ve opsiyonlu birlikte toplamda 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Estrela forması giyen 2004 doğumlu Travassos, çıktığı 26 maçta 1 gol attı.
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