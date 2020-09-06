Trabzonspor, Porto'dan transfer ediyor

Geçtiğimiz sezon verdiği kıyasıya şampiyonluk mücadelesiyle takdirleri toplayan Trabzonspor, kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Haber; Milliyet
Trabzonspor, Porto'dan transfer ediyor
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06 Eylül 2020 09:13
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Yordan Osorio'yu bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Bordo-Mavililer bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg'da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi kabul edildi.

ORTA SAHADA DA OYNUYOR

Osorio'nun stoper mevkiinin yanısıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton'ın takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için birkaç güne kadar imzaların atılması bekleniyor.



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