Trabzonspor, Lewis Baker'ı açıkladı!

Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın transfer edildiğini açıkladı ve rakamları duyurdu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Lewis Baker'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2020 15:03
Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Bordo mavililer, Chelsea'ye ödeme yapmayacak. Futbolcu ise 700 bin euro maaş alacak.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

"Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir."

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için