Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikinci yarı öncesi yapacağı takviyelerle bunu sürdürmek istiyor.



Trabzonspor'da Joao Pereira, Abdullah Avcı döneminde gözden düşen isimlerden biri olmuştu ki kendisiyle yolların ayrılabileceği konuşulurken sağ bek için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.



İtalyan Juve-News'in Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Juventus'un genç yeteneklerinden Wesley Andrade'yi kadrosuna katmak istiyor.



