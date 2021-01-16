Trabzonspor, Juventus'tan transfer peşinde

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki çıkışını sezonun ikinci yarısında da sürdürmek isteyen Trabzonspor, gözden düşen Joao Pereira'nın yerine sağ bek pozisyonu için Juventus'tan Wesley'yi kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Juventus'tan transfer peşinde
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16 Ocak 2021 12:16
Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikinci yarı öncesi yapacağı takviyelerle bunu sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Joao Pereira, Abdullah Avcı döneminde gözden düşen isimlerden biri olmuştu ki kendisiyle yolların ayrılabileceği konuşulurken sağ bek için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan Juve-News'in Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Juventus'un genç yeteneklerinden Wesley Andrade'yi kadrosuna katmak istiyor. 



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