Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 19 Temmuz günü Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak.

Haber; AA
Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda
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18 Temmuz 2020 13:04
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 19 Temmuz günü Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.

Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.



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