Trabzonspor, iki transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Rosenborg'tan Trondsen ve Valladolid'den Plaza için KAP'a açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, iki transferi KAP'a bildirdi!
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08 Ağustos 2020 22:06
Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı ve iki oyuncuyu birden KAP'a bildirdi. 

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."





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