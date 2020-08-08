Trabzonspor, iki transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı ve iki oyuncuyu birden KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."