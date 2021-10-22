Trabzonspor Göztepe önünde tarihi bir maça çıkacak!

Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç maç kaybetmeyen bordo-mavililer, cumartesi deplasmanda Göztepe karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.



Süper Lig'in 10. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



Bordo-mavililer son 21 deplasman maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek rakiplerine geçit vermedi.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR



Karadeniz temsilcisi, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres katılmadı. Abdülkadir Parmak ise düz koşu yaptı.



HER MAÇIN DEĞERİ AYNIDIR



Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını rehavet konusunda uyardı. Avcı, "Her maç üç puan, birinin diğerinden daha fazla önemi yok" dedi.





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