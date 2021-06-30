Trabzonspor, Eskişehirspor'dan ödeme istiyor!

Trabzonspor Kulübü, Eskişehirspor'un transfer yasağını kaldırabilmek için istediği gerekli imzayı vermememe kararı aldı.



Haber61'de yer alan habere göre; Bordo-mavili kulüp, daha önce Eskişehirspor kulübünden Erkan Zengin'in transferinden kaynaklanan borcunu tahsil edebilmek için yaptığı tüm başvurulara olumsuz yanıt almış ve daha sonra Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.



Daha sonra görülen duruşmalarda dosya kesinleşti ve Eskişehirspor kulübünün birikmiş borç olan 400 bin Euro'yu ödemesi karara bağlandı.



Ancak aradan geçen zaman içerisinde Eskişehirspor kulübünün hala ödemeyi yapmaması üzerine Trabzonspor kulübü, TFF ile gerekli yazışmaları yaptı ve Eskişehirspor'un transfer yasağını kaldırabilmesi için gerekli olan borçsuzluk imzasını vermeme kararını aldı.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil yaptığı açıklamada, Trabzsonspor'la çok sayıda görüşme gerçekleştiğinin ve kulübe yeni bir teklif götürdüklerinin altını çizerek, "Bize en sıkıntı çıkartan nokta, Trabzonspor oldu. Trabzonspor halkı bizi şampiyon olamamalarının sebebi olarak görüyor. İnanın Trabzonspor'u cumhurbaşkanımız hariç herkes aradı. Bakan seviyesinde dahi arandı ama Trabzon halkı ve yönetiminin bize çok büyük bir tavrı var. Onların bakış açısına baktığımız zaman, 'bizi şampiyon yapmadılar' diye düşünüyorlar. Trabzonspor bize problem çıkartıyor ama yine de umutsuz değiliz. Bir teklif daha yaptık. Bir futbolcu ve bir miktar elimizden geleni yapalım ve siz bizim önümüzü açın dedik" şeklinde konuştu.



