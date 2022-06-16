Trabzonspor, Denswil'i açıkladı!

Trabzonspor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil ile anlaşma sağladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli savunma oyuncusu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



İşte Trabzonspor'un açıklaması:



"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,



2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,



2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.



Opsiyon sezonu için;



2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.



Kamuoyuna duyurulur.



Saygılarımızla."





