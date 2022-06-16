Trabzonspor, Denswil'i açıkladı!

Trabzonspor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Denswil'i açıkladı!
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16 Haziran 2022 16:40
Trabzonspor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli savunma oyuncusu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon sezonu için;

2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla." 


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