Trabzonspor'dan Umut Bozok için yeni hamle!

Hücum hattını genişletmek isteyen Trabzonspor bir kez daha Lorient'in kapısına dayandı.Hedefteki isim geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 20 defa fileleri sarsarak 'gol kralı' olan Umut Bozok. 25 yaşındaki futbolcu kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.Daha önce adı İstanbul'un üç büyükleri ile de anılan genç oyuncu anlaşma sağlayamamıştı. Fırtına da daha önce Umut için Lorient'le görüşmüş ancak sonuç alamamıştı. Bordo-mavililer şimdi bir kez daha Fransız kulübüyle pazarlık masasına oturdu. Umut, bordo-mavili kulübe sıcak bakıyor.Trabzonspor'un Umut Bozok'un bonservisi için Lorient'e teklif ettiği rakamın 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Görüşmeler son hız devam ediyor.Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu transfer döneminde de transfer etmek istedikleri oyuncularla bire bir görüşüyor.Usta çalıştırıcı, Umut Bozok ile de Facetime üzerinden temas kurmuştu. Kulübün hedeflerini anlatmıştı. Umut Bozok, geçen sezon Süper Lig'de 38 maçta çıktı.Golcü isim 20 golün yanı sıra 7 de asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.