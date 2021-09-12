Trabzonspor'da tüm gözler Nwakaeme'de

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşacak. Lige 3 gol ve 1 asist ile başlayan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerin hücum planlarını şekillendirecek



Ligin ilk 3 haftasını 3 gol ve bir asist ile geçen Anthony Nwakaeme, hücumda takımın yine beyni olacak.



Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'ü oynatmayı düşünürken, orta sahada Berat-Siopis arasındaki kararını son güne bıraktı. Nwakaeme ise takımı hücumda yönetecek isim olacak.



Abdullah Avcı, özellikle G.Saray'ın sağ kanadında Boey'un yokluğunda Nijeryalı oyuncunun üzerinden rakip savunmayı aşmak isterken, Nwakaeme de idmanlardaki formu ile kritik maç için hazır olduğu mesajını verdi.



