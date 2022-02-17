Trabzonspor'da Nwakaeme için dev adım

Trabzonspor'un başarısında önemli katkı sağlayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme için dev bir adım atılacak, yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.



Pozitif futbolu ve takıma olan uyumuyla Nwakaeme'yi elinden kaçırmak istemeyen Karadeniz ekibinin, oyuncunun menajerini görüşmeye davet ettiği belirtildi.



Kaçırmak istemiyor



Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in yıllık 3 milyon euroluk teklifini elinin tersiyle iten Nwakaeme'nin, Trabzonspor'da devam etme kararlılığında olması, bordo-mavili yönetimi de heveslendirdi.



Şampiyonluğun artık çok yakın olduğunu düşünen Trabzonspor Yönetimi'nin gelecek planlamasında Nwakaeme'nin de bulunması nedeniyle oyuncuya cazip bir teklif sunulacak.



Nijeryalı kanat oyuncusuna bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık bir öneride bulunulacağı, her yıl için 1.5 milyon euro garanti ücretle birlikte, 1 milyon euro da imza parası önerileceği dile getirildi.





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