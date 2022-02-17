Trabzonspor'da Nwakaeme için dev adım

Trabzonspor, Nwakaeme'nin menajeriyle bir araya gelecek, son teklifini iletecek. Bordo-mavililerin, bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma önereceği, 1 milyon euro imza parası ve 1.5 milyon euro da garanti para teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Trabzonspor'da Nwakaeme için dev adım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2022 08:00
Trabzonspor'un başarısında önemli katkı sağlayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme için dev bir adım atılacak, yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.

Pozitif futbolu ve takıma olan uyumuyla Nwakaeme'yi elinden kaçırmak istemeyen Karadeniz ekibinin, oyuncunun menajerini görüşmeye davet ettiği belirtildi.

Kaçırmak istemiyor

Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in yıllık 3 milyon euroluk teklifini elinin tersiyle iten Nwakaeme'nin, Trabzonspor'da devam etme kararlılığında olması, bordo-mavili yönetimi de heveslendirdi.

Şampiyonluğun artık çok yakın olduğunu düşünen Trabzonspor Yönetimi'nin gelecek planlamasında Nwakaeme'nin de bulunması nedeniyle oyuncuya cazip bir teklif sunulacak.

Nijeryalı kanat oyuncusuna bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık bir öneride bulunulacağı, her yıl için 1.5 milyon euro garanti ücretle birlikte, 1 milyon euro da imza parası önerileceği dile getirildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.