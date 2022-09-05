Trabzonspor'da isimler farklı gelenek aynı

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan Trabzonspor, 10 puan topladı.Karadeniz ekibi söz konusu 5 maçın 4'ünde ise kalesini gole kapattı. Fırtına gollerin tamamını Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maçta yedi. İlk hafta İstanbulspor müsabakasında sağ bekte Larsen, merkezde Hugo- Dorukhan sol bekte ise Eren görev yaptı.2. haftadaki Hatayspor maçında Dorukhan sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Denswil stopere geçti. 3'üncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında ise yine aynı isimlerle başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında Hugo-Bartra değişikliği yapmıştı.Dördüncü haftadaki Galatasaray maçında Uğurcan'ın sakatlığı nedeniyle Muhammet Taha Tepe kaleyi devraldı. Savunmada ise Bartra-Hugo ikilisi oynadı. Son Ümraniye deplasmanına yine Muhammet çıkarken savunmanın sağında Dorukhan, merkezde Bartra ve Denswil, sol bekte Eren görev aldı.Trabzonspor'un 5 maçında da savunmada sürekli farklı oyuncular forma giyse de Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşması hariç kaleye duvar örülmesi başarılı bir istatistik olarak öne çıktı.