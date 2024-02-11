Trabzonspor'da gençlik operasyonu!

İç transferde hızlanan Trabzonspor, geleceğe yatırıma devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, 21 yaşındaki forveti Enis Destan'ın ardından 18 yaşındaki kalecisi genç Onuralp Çevikkan'ın sözleşmesini de iyileştirme yaparak 2028 yılına kadar uzattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gençlik operasyonu!
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11 Şubat 2024 12:24
Devre arası transferinde sadece Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katan Trabzonspor, takım içinde ise geleceğe yönelik önemli adımlar attı.

Önce 21 yaşındaki santrforu Enis Destan'a 4+1 yıllık yeni sözleşme yapan bordo-mavililer, 18 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'a da iyileştirme yaparak kontratını 2028'e kadar uzattı.

Altınordu'dan büyük beklentilerle transfer edilen, antrenmanlarda refleksleri ve başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Onuralp'in uzun vadede Trabzonspor'a önemli katkılar yapması bekleniyor.

Daha önce Alman ekiplerinin takibi altında olduğu haberleriyle gündeme gelen genç kaleci için İspanyol devi Real Madrid gözlemcilerinin de hakkında olumlu rapor hazırladığı bildirilmişti.

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