Trabzonspor'da bir ayrılık daha!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un Hırvat orta sahası Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
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12 Ocak 2024 14:11
Son güncelleme 12 Ocak 2024 14:19
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in ardından yeni bir ayrılığa daha hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Hırvat orta saha Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.

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