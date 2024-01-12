Trabzonspor'da bir ayrılık daha!

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in ardından yeni bir ayrılığa daha hazırlanıyor.
A Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Hırvat orta saha Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.
A Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Hırvat orta saha Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.
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