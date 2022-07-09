Trabzonspor'da ayrılık; 7.5 milyon TL

Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler, 7.5 milyon TL bonservis karşılığı Hatayspor'a gidiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık; 7.5 milyon TL
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09 Temmuz 2022 13:12
Trabzonspor'da yedek kalecilik görevini üstlenen Erce Kardeşler yuvadan uçuyor.

Bordo-mavili kulübün ayrılması için izin verdiği 28 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

Daha sonra kulüplerin de görüşmesi sonucunda Trabzonspor, 7 milyon 500 bin TL bonservis bedeli karşılığında Erce'nin Hatayspor'a transferine onay verdi.

Tecrübeli eldiven, Trabzonspor'da 3 sezonda 18 maçta kaleyi korumuştu.

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