Trabzonspor'da ayrılık; 7.5 milyon TL

Trabzonspor'da yedek kalecilik görevini üstlenen Erce Kardeşler yuvadan uçuyor.



Bordo-mavili kulübün ayrılması için izin verdiği 28 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor ile anlaşmaya vardı.



Daha sonra kulüplerin de görüşmesi sonucunda Trabzonspor, 7 milyon 500 bin TL bonservis bedeli karşılığında Erce'nin Hatayspor'a transferine onay verdi.



Tecrübeli eldiven, Trabzonspor'da 3 sezonda 18 maçta kaleyi korumuştu.





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