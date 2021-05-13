Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, aldığı beraberlik serileri sonucu hedefinden uzaklaşırken, ligi 4. bitirmeyi garantilemişti.



Son olarak Konya deplasmanından da 1 puanla ayrılan bordo-mavililer böylece, 1978-79 (16), 1979- 80 (15) ve 1984-85 (14) sezonlarından sonra en çok berabere kaldığı sezonu yaşadı ve üstelik önünde ligde kalmak isteyen Gençlerbirliği ile oynayacağı kritik bir maç var.



DEPLASMANDA TEK YENİLGİSİ VAR



Bordo-mavili takım bu 14 maçta 14 puan alabilirken tam 28 puan kaybetti. Bu beraberliklerin 8'i ise ligin kaderinin çizildiği son 11 karşılaşmada geldi.



Öte yandan Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik aldı.



Karadeniz ekibi bu sezon tek deplasman yenilgisini ligin 6. haftasında Fenerbahçe'den aldı. 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan maça Eddie Newton yönetiminde çıkan bordo-mavililer, sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.



