Trabzonspor'a yeni stoper

Trabzonspor, Watford forması giyen stoper Wesley Hoedt ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a yeni stoper
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19 Temmuz 2024 09:42
Trabzonspor, sol stoper bölgesi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Karadeniz temsilcisi, Championship ekibi Watford forması giyen Hollandalı Wesley Hoedt için görüşmelere başladı. Yönetim, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için resmi teklif sundu ve pazarlıklar sürüyor.

Watford taraftarı 1.93 boyundaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Championship analizlerinde en iyi 11'ler arasında yer alan Hoedt ise teklifi değerlendiriyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon euro.



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