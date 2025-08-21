21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
0-08'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Trabzonspor'a MLS'ten ret

MLS ekibi Minnesota United, Trabzonspor'un Joaquin Pereyra için yaptığı teklifi reddetti.

21 Ağustos 2025 17:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde gözünü MLS'e çevirdi.

Tom Bogert'in haberine göre Karadeniz ekibi, bu mevkideki derinliğini arttırmak amacıyla Minnesota'da oynayan Joaquin Pereyra'yı gündemine aldı.

Elde edilen bilgilere göre Trabzonspor, Arjantinli oyuncu için 6.8 milyon euro değerinde teklifini iletti ancak Minnesota, oyuncunun ayrılığı sonrasında eksikliğini doldurmaya yetecek vakitleri kalmadığına karar vererek bu teklifi reddetti.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda 31 maça çıkan Pereyra, 3 gol ve 12 asistlik katkıda bulundu.

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
