Trabzonspor'a MLS'ten ret

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde gözünü MLS'e çevirdi.
Tom Bogert'in haberine göre Karadeniz ekibi, bu mevkideki derinliğini arttırmak amacıyla Minnesota'da oynayan Joaquin Pereyra'yı gündemine aldı.
Elde edilen bilgilere göre Trabzonspor, Arjantinli oyuncu için 6.8 milyon euro değerinde teklifini iletti ancak Minnesota, oyuncunun ayrılığı sonrasında eksikliğini doldurmaya yetecek vakitleri kalmadığına karar vererek bu teklifi reddetti.
PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda 31 maça çıkan Pereyra, 3 gol ve 12 asistlik katkıda bulundu.
